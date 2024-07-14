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Düzce'de Adrenalin Tutkunları Melen Çayı'nda Rafting Yaptı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yapan adrenalin tutkunları serinledi. İşletmeci Hüseyin Tunçel, yaz aylarında rafting heyecanının arttığını belirtti.

Düzce'de sıcak havadan bunalan adrenalin tutkunları, Melen Çayı'nda rafting yaparak serinledi.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde botlarını çaya indirerek kendilerini suya bıraktı.

Adrenalin tutkunları, 13 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

İşletmeci Hüseyin Tunçel, bölgede yaz aylarında rafting heyecanının arttığını belirterek, "Rafting keyifli bir spor. Yaz döneminde günlük 250-300 misafiri ağırlıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle insanlar kendilerini dere, nehir kenarlarına, doğaya atıyorlar." dedi.

Tunçel, yerli ziyaretçilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden turistler de ağırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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