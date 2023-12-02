Düzce Çilimli'de 138 Dönüm Millet Bahçesi Hizmete Açıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, 138 dönüm alan üzerine inşa edilen millet bahçesi hizmete girdi. Restoran, oyun alanları, yürüyüş alanları ve daha fazlasını içeren bahçe, etap etap faaliyete geçirilecek projelerle genişleyecek.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, 138 dönüm alan üzerine inşa edilen millet bahçesi tanıtıldı.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle Millet Bahçesi'ndeki restoranda düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, yeni faaliyete geçen ve 138 dönüm alan içerisinde kurulu olan millet bahçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Millet bahçesinin hizmete girdiğini belirten Yavuz, "Çilimli Millet Bahçesi yaklaşık 138 dönüm alan içerisinde, restoranımız, mangal yapılacak alanlarımız, oyun alanlarımız, paintball alanlarımız, yürüyüş alanlarımızın yanı sıra daha sonradan ilave edeceğimiz tiny house ve tenis kortlarımızın olacağı bir bölge olacak. Şu anda 138 dönüm alanın hepsini kullanmıyoruz ama etap etap faaliyete geçireceğimiz projeler var. Şu anda bulunduğumuz restoranımız ise kadın kooperatifimiz tarafından işletilmektedir." ifadelerini kullandı.