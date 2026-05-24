Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düze ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş kurban fiyatlarının pahalı olmasından dert yanarken Suriye'de çekilen bir görüntü "Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedirtti.
Suriye'deki bir hayvan pazarında kurbanlık düve ve tosunların ortalama 45.000 Türk Lirası gibi Türkiye piyasasının çok altında bir fiyata satılması görenleri şaşırttı. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Savaş burada mı bizde mi kestiremedim", "Türkiye'de enflasyon değil ahlaksızlık ve soygun var" şeklinde yorumlar yapıldı.
