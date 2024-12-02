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Durmuş Şahin Havada Bisiklet Sürdü

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Ordulu yamaç paraşüt sporcusu Durmuş Şahin, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütü ile havada bisiklet sürerek yeni bir etkinliğe imza attı.

Havada pedal çevirdi

Ordulu yamaç paraşüt sporcusu Durmuş Şahin, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütü ile havada bisikletiyle pedal çevirdi

ORDU - Ordu'da 11 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen, daha önce havada köfte ızgara, havada tıraş olma gibi etkinliklere imza atan Altınordu Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, bu kez havada bisiklet sürdü.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütü ile havalanan Durmuş Şahin, havada bisikletiyle pedal çevirdi. Yamaç paraşütü sırasında bisikletle gökyüzünde pedal çevirmeyi başaran Şahin, hem yamaç paraşütü deneyimini hem de bisiklet tutkusunu bir araya getirerek, büyük bir heyecan ve keyif yaşadı.

Etkinliği gerçekleştirmeden önce birkaç kez prova yaptığını ve tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra havalandığını belirten Durmuş Şahin, "Bu olay kafamda bir süredir vardı. Meteorolojik verilerin ve havanın iyi olmasından yararlanarak uçuşu gerçekleştirdim. Boztepe'nin yeşili il edenizin mavisini birleştirerek çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim 900 metre yüksekliğindeki Karadeniz'in en yüksek tepesi Yoroz'dan atlamak olacak" diye konuştu.

Durmuş Şahin Havada Bisiklet Sürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN AKYÜREK - Güncel
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