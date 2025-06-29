Dünyanın İlk Saf Amonyakla Çalışan Gemisi 'Anhui' İlk Seferini Tamamladı

HEFEİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Chaohu Gölü'nde ilk seferini yapan saf amonyakla çalışan tanıtım amaçlı gemisi "Anhui", 28 Haziran 2025.

Dünyanın tanıtım amaçlı ilk saf amonyakla çalışan gemisi olan "Anhui" ilk seferini başarıyla tamamladı. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Hefei kentinde gerçekleştirilen gösteri, yeşil deniz taşımacılığında önemli bir adım anlamına geliyor.

Amonyakla çalışan Anhui, Hefei Kapsamlı Ulusal Bilim Merkezi Enerji Enstitüsü ve bağlı kuruluşu Shenzhen Haixu Yeni Enerji Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi. 200 kilovatlık yüksek hıza sahip gazlı içten yanmalı jeneratör, iki adet 100 kilovatlık tahrik motoru ve çift vidalı tahrik sistemi ile donatılan gemi, tam yük kapasitesi 50 ton taşıyabiliyor ve 10 deniz mili nominal hız yapabiliyor.

Çin Deniz Mimarları ve Deniz Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Wang Junli, geminin başarılı yolculuğunun su taşımacılığı için temiz ve düşük karbonlu bir enerji sistemi oluşturulmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)