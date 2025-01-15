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Dünyanın En Yüksek Köprüsü Tamamlanma Aşamasında

Dünyanın En Yüksek Köprüsü Tamamlanma Aşamasında
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Çin'in Guizhou eyaletinde inşaatı süren Huajiang büyük kanyon köprüsünün 93 bölümü monte edildi ve köprü tamamlanma aşamasına geldi. 2.890 metre uzunluğundaki köprü dünyanın en yüksek köprüsü unvanını kazanacak.

ZHENFENG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou'daki Liuzhi-Anlong otoyolundaki Huajiang büyük kanyon köprüsünün şu ana kadar 93 bölümü monte edilirken, köprü tamamlanma aşamasına geldi.

2.890 metre uzunluğundaki köprünün inşaatına 2022 yılında başlanmıştı. Tabliyesi ile Beipanjiang Nehri arasında 625 metre yüksekliğe ulaşacak şekilde tasarlanan köprü, bu yıl tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü unvanını kazanacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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