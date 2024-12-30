Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Tianshan Shengli Açılıyor
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tianshan Shengli tüneli, 22,13 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun otoyol tüneli unvanını taşıyor ve yakında açılması planlanıyor.
URUMQİ, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi ve Yuli ilçesini birbirine bağlayan otoyol üzerinde yer alan, 22,13 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun otoyol tüneli olan Tianshan Shengli tüneli yakında açılacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel