Haberler

Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Çin'in Xinjiang Bölgesinde Hizmete Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tianshan Shengli Tüneli, 22,13 kilometre uzunluğuyla trafiğe açıldı. Tünel, yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltarak bölgedeki şehirleri birbirine bağlıyor.

URUMQİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi-Yuli Otoyolu üzerindeki Tianshan Shengli Tüneli görülüyor, 26 Aralık 2025.

Dünyanın en uzun otoyol tüneli olan 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Tüneli cuma günü resmen trafiğe açıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve merkezi Tianshan Dağları'ndan geçen tünel, daha önce birkaç saat süren yolculuğu yalnızca 20 dakikaya indiriyor.

Xinjiang'ın kuzey ve güneyindeki şehir kümelerini birleştiren kritik öneme sahip bir arter olan G0711 Urumqi-Yuli Otoyolu ise tünelin de dahil olduğu güzergahla aynı gün hizmete girdi. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu

10 bin kilometreden fazla yol gitti, evlilik teklifine aldığı cevapla şoke oldu
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Yol kenarında namaz kılan Filistinliye aracıyla çarptı

Namaz kılarken faciayı yaşadı! Kan donduran anlar
2 iş makinesiyle define arayanlara operasyon: 14 gözaltı

Pes dedirten görüntü! Koca iş makineleriyle böyle yakalandılar
CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman genel başkan değildi

CHP, mezar başındaki rakılı anmayı böyle savundu: O zaman...
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Görüntüler Türkiye'nin yanı başından! Muhammed Şahada öldürüldü