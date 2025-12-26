Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Çin'in Xinjiang Bölgesinde Hizmete Girdi

URUMQİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Urumqi-Yuli Otoyolu üzerindeki Tianshan Shengli Tüneli görülüyor, 26 Aralık 2025.

Dünyanın en uzun otoyol tüneli olan 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Tüneli cuma günü resmen trafiğe açıldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan ve merkezi Tianshan Dağları'ndan geçen tünel, daha önce birkaç saat süren yolculuğu yalnızca 20 dakikaya indiriyor.

Xinjiang'ın kuzey ve güneyindeki şehir kümelerini birleştiren kritik öneme sahip bir arter olan G0711 Urumqi-Yuli Otoyolu ise tünelin de dahil olduğu güzergahla aynı gün hizmete girdi. (Fotoğraf: Hu Huhu/Xinhua)