Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen Çermik'te

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyu ile 'dünyanın en uzun adamı' unvanını koruyan Sultan Kösen, Çermik ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkan Vekili, Kösen'e plaket takdim etti.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Çermik ilçesine ziyarette bulundu.

Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, ilçeyi ziyaretinde kaplıca suyuna girdi.

Çermik Belediye Başkan Vekili Serhat Odabaşı da makamında kabul ettiği Kösen'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
