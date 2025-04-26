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Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Başladı

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Alanya'da Başladı
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Alanya'da başlayan Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'na 27 ülkeden 90 yarışmacı katılıyor. 4 gün sürecek şampiyonada sporcular, hedefe en iyi inişi yapmak için mücadele edecek.

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 2. etabı Antalya'nın Alanya İçesinde başladı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafındaki alanda gerçekleştirilen organizasyona, 27 ülkeden 90 yarışmacı katılıyor.

Yarışmacılar, 4 gün sürecek şampiyonada 8'er sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi yapmaya çalışacak.

Şampiyona Koordinatörü Ergün Ulu, gazetecilere, organizasyonda 27 ülkeden 90 sporcunun yarıştığını belirterek "Bu yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Türk Hava Kurumu'nun destekleriyle Alanya'ya geldi. Bu yarışmada dünya rekoru da bekliyoruz. Neredeyse 0-3 puan basan 50. sıraya geriliyor. Sporcular kıyasıya bir mücadele sergiliyor. İnşallah kazasız, belasız bir şampiyona geçiririz" dedi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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