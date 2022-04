VAN (AA) - Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında, Dünya Veteriner Hekimler Birliği ile Türk Veteriner Hekimler Birliğinin aldıkları ortak bir kararla Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün Türkiye'de de 30 Nisan'da kutlanmasına karar verildiğini anımsattı.

30 Nisan gününün hem dünya hem de ülkemiz için önemli bir gün olduğunu ifade eden Akgül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de toplumun büyük bir çoğunluğu veteriner hekimleri sadece hayvan sağlığı ile meşgul olan bir meslek grubu olarak görür. Bu durumun çok yanlış bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü veteriner hekimler hayvan sağlığından başlayarak çevre sağlığından insan sağlığına kadar birçok alanda hizmet sunmaktadırlar. Özellikle hayvan sağlığından doğan riskler sözünü ettiğimiz çevreye zarar verebilmekte ve insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturabilmektedir. O nedenler hayvan sağlığı korunmadan çevre ve insan sağlığını korumak mümkün değildir."

Akgül, veteriner hekimlerin insan sağlığı ve gelişiminde önemli bir yer tutan başta et ve et mamulleri olmak üzere insan tüketimine sunulan her gıdanın denetimden geçirilmesinden ve kalitesinin kontrol edilip onaylanmasına kadar sorumluluk sahibi olduklarını ifade etti.

Gıdalardaki mikroorganizmaların tespiti ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların kontrolüne kadar birçok güncel konuda veteriner hekimlerin emeğinin söz konusu olduğunu aktaran Akgül, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bu ülke için tam zamanlı ve büyük emek sarf ederek hayvan sağlığı, gıda sağlığı, çevre sağlığı ve insan sağlığı konusunda çaba gösteren veteriner hekimlere son dönemde görevleri başında çeşitli saldırılar olmaya başlamıştır. Bu talihsiz saldırılar sonucunda Yozgat'ın Sungur ilçesinde bir veteriner hekim arkadaşımız sırtından vurularak katledilmiştir. Dolayısıyla veteriner hekimlerin saha şartlarında can güvenliklerinin tehlikede olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu ve benzeri risklerin ortadan kaldırılması için Sağlıkta Şiddet Yasasına veteriner hekimlerin de acilen dahil edilmesi gerekmektedir. Bu vesile ile Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün ülkemize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."