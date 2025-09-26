RUS nükleer sektörünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Dünya Nükleer Haftası Uluslararası Forumu Moskova'da başladı.

Tüm Rusya Sergi Merkezi'ndeki (VDNKh) foruma, 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi ve 18 binden fazla genç temsilci katılıyor. Forumun iş programı, 'Her şey atomla başlar' sloganıyla düzenleniyor ve farklı ülkelerden katılımcıları ana oturumda ve tematik yuvarlak masa toplantılarında bir araya getiriyor.

Forumun açılışına Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı ve Rosatom Denetleme Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, Rusya Federasyonu Hükümet Başkan Yardımcısı Aleksandr Novak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile nükleer programlar geliştiren ülkelerin liderlerinin temsilcileri, dünyanın önde gelen uzmanları ve büyük şirketlerin yöneticileri katıldı.

Forumun açılışında Kiriyenko, Likhachev, Grossi ve Bilbao y Leon birer konuşma yaptı.

Sergey Kiriyenko, yaptığı konuşmada, nükleer enerjinin, uzun zaman döngüleri ile öne çıkan bir sektör olduğunu, bu durumun karşılıklı güven gerektirdiğini söyledi. Rusya ve Rosatom olarak her zaman bu kurala bağlı kaldıklarını belirten Kiriyenko, "Ortaklarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurmak, teknoloji ve bilgi aktarımına istekli olmak, ortak girişimler oluşturmak ve üçüncü ülkelerin pazarlarında birlikte çalışmak kuralına uyduk. Modern teknolojilerin, kısıtlamalar, ambargolar veya yaptırımlar yoluyla değil, refah, güvenlik ve dünya çapındaki insanlara esenlik getirerek bu şekilde gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Modern nükleer güç santralleri yaklaşık 100 yıl çalışır. Bu, Dünya Nükleer Haftası'nda varılacak anlaşmaların, en azından bu yüzyılın sonuna kadar gezegenimizin kaderini belirleyeceği anlamına geliyor" dedi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise "Dünya Nükleer Haftası süresince, atom teknolojilerinin gelişimini ve gezegenin mutlu yarınlarının şekillendirilmesini tartışmak üzere burada, Moskova'da, bir organizasyon düzenlemek büyük bir zevk, büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Burada olan pek çok şey ilk kez gerçekleşecek. Bunlar; 'Küresel Atom Forumu' ve BRICS çerçevesinde iş birliğine dayalı atom ilişkilerinin geliştirilmesi ve büyük bir gençlik programı. Bizim görevimiz, yeşil enerjinin temeli olarak nükleer enerjinin kullanımına alternatifin olmadığı yarına birlikte adım atmak. Ortaklarımıza güvenleri için tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. ve bu güveni hak etmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

GROSSİ: FORUMUN MOSKOVA'DA DÜZENLENMESİ BİRÇOK ANLAM TAŞIYOR

Törende Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de bir konuşma yaptı. Grossi, Dünya Nükleer Forumu'nun Moskova'da düzenlenmesinin, Rusya'nın nükleer sektörün dünyadaki gelişimi için çok tarihi bir katkı sağlamasından ötürü birçok anlam taşıdığını söyledi. Grossi, "Moskova nükleer teknolojinin temelini oluşturuyordu ve özellikle nükleer enerjinin gelişimi için çok daha fazla olanak sağlandığı bu dönemde, nükleer enerji hakkında ortaya atılan son derece yanlış algı operasyonlarına ve nükleer enerjiyi yasaklamaya yönelik tutumlara karşı önümüze çıkan inanılmaz perspektifler ve nükleer enerjinin hayatımıza sunacağı tüm güzel gelişmeleri değerlendirmek için çok önemli bir fırsat bulduk" dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun nükleer enerjinin barışçıl amaçla ve insanlığın refahını sağlaması için kullanılmasının şart olduğunu vurgulayan Grossi, "Biz ancak bu şekilde nükleer enerjinin gelişmesini kabul ediyor ve vaat ediyoruz. Bu nedenle bütün riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyor, bütün nükleer silahların yayılmasını engellemek için bütün uluslararası nükleer güvenlik standartlarını ve fiziki güvenlik standartlarına dikkat edilmesi şarttır. Nükleer silahların engellemesi konusu hem şimdiki hem de gelecekteki projelerde dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

LEON: NÜKLEER ENERJİ KONUSUNDA İNANILMAZ BİR TALEP VAR

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Sekreteri Sama Bilba Leon da, WNA'da tüm dünyada ticari amaçlı nükleer santralleri yapan teknolojileri, uzmanları ve bilim adamlarını bir araya getirdiklerini belirtti.

WNA'nın nükleer alanda çalışmaların nasıl devam ettiğini, gelecekte hangi teknolojilerin daha başarılı şekilde geliştirilebileceğini ve gelecek 10 yıllarda hangi teknolojilere ağırlık verilmesi gerektiğini değerlendirmeyi amaçladığını kaydeden Leon, "Bu yıl kutlanan Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yıl dönümünden birkaç hafta önce Londra'da 50'nci yıl dönümümüzü kutladık. Nükleer sempozyum düzenledik ve o sempozyumda bir kez daha gelişen nükleer enerjiye olan talebi bir kez daha konuştuk ve tüm dünyada bu trend başladı, bütün dünyada nükleer enerji konusunda inanılmaz bir talep var" dedi.

Leon, "Dünyada artık konu nükleeri geliştirelim mi, geliştirmeyelim gibi değil, konu artık bunu çoktan geçti. Ne kadar hızlı geliştirebiliriz ve prensip olarak ne kadar güç ünitesi, ne kadar nükleer güç santrali kurabiliriz ve ne kadar hızlı sürede bunu inşa edebiliriz. Gelişmemizin temeli artık buna bağlı. Dünyada temiz enerjiye ihtiyacımız, temiz enerji kaynaklarına muhtacız ve bunu sadece nükleer enerji sayesinde sağlamak mümkün" diye konuştu.