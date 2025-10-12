Dünya Kız Çocukları Günü Salıpazarı'nda Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Salıpazarı Gençlik Merkezi ve Spor Salonu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kız çocuklarının eğitimde, sporda ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen programlar büyük ilgi gördü.

Etkinlikler, ailelerin de katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Salıpazarı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Sportif ve Dramatik Farkındalık etkinlikleri çerçevesinde, palyaço eşliğinde yüz boyama, halat çekme, dart yarışması ve satranç turnuvaları gerçekleştirildi. Çocuklar hem eğlenirken hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Salıpazarı Spor Salonu'nda ise spor eğitimlerine devam eden minik kız sporcular için jimnastik ve atletizm branşlarında farkındalık antrenmanları düzenlendi. Antrenörleri eşliğinde gerçekleşen çalışmalarda kız çocukları azim, disiplin ve takım ruhu ile dikkat çekti.

Öğretmenleri ve antrenörleri rehberliğinde keyifli anlar yaşayan çocuklar, hem yarışmanın heyecanını tattı hem de birlikte başarmanın mutluluğunu paylaştı. Aileler ise tribünlerden çocuklarını gururla izleyerek bu özel güne eşlik etti.

"Kız Çocukları Geleceğimizdir" mesajının vurgulandığı etkinliklerde, kız çocuklarının her alanda desteklenmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Organizasyon sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı.