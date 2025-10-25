Haberler

Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası Tiflis'te Başladı

Güncelleme:
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gürcistan'da ilk kez düzenlenen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış törenine katıldı.

Tiflis'te, Yeni Spor Sarayında organize edilen "Gürcü Güreşinde Dünya Şampiyonası" finalinin açılış töreni yapıldı.

Törene, Erdoğan ve beraberindeki heyet ile Gürcistan Spor ve Gençlik İşleri Bakanı Şalva Gogoladze katıldı.

Aralarında Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bulunduğu 25 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin açılış töreninde konuşan Bakan Gogoladze, ülkesinin ilk kez bu etkinliğe ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Gogoladze, Tiflis'e gelerek etkinliğine katılan Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Bilal Erdoğan ise salondakileri selamlayarak, Tiflis'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Dünya Etno spor Birliği olarak, sporun gelişmesine destek vermeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Sporun diğer geleneksel dalları gibi güreş sadece bir spor ve yarışma değil, aynı zamanda Gürcistan kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Erdoğan, geleneksel sporun gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Geleneksel spor dallarının, dünya genelindeki popülaritesinin daha da artırılması yönünde çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, Tiflis'teki etkinliği organize eden herkese teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Erdoğan, Gürcistan'daki temaslarını değerlendirdi

Erdoğan, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Bugün Tiflis'te Kobakhidze ve Kavelaşvili ile ayrı ayrı görüştüğünü kaydeden Erdoğan, "Ben Rizeliyim zaten biliyorsunuz. Buralara uzak birisi de değilim. Zaten Gürcistan'ı bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Komşudan öte bir yakınlık görüyoruz Gürcistan'da." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, iki ülke arasında yakın ilişkilerin olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dolayısıyla görüşmelerimizde, onların da Türkiye'yi ne kadar sevdiğini, Türkiye'yi ne kadar yakın gördüklerini, Cumhurbaşkanımıza olan yüksek saygılarını görünce ben de çok sevindim elbette. Cumhurbaşkanımızın, Gürcistan'a olacak seyahatini gözlediklerini özelikle vurguladılar. İki ülke arasındaki ticari, stratejik, her yönü ile işbirliklerinin hızla gelişmekte olduğunu söylediler."

Sağlık ve eğitim gibi farklı alanlardaki işbirliğini görüşmelerde masaya yatırdıklarını aktaran Erdoğan, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hakkında da konuştuklarını belirtti.

Bilal Erdoğan, "Sağlık alanında buraya Türkiye'den girişimcilerin gelmesini, yatırımcıların gelmesini de arzu ediyorlar. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nin belki yine bir adres olabileceğini anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Tiflis'te bulunduğunu, daha önce Batum'u da ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'den Gürcistan'a gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel


