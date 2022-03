Başkan Büyükakın "Eksiğiniz yok, 1 fazlanız var"

2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından bu alanda farkındalık çalışmalarının arttırılması için "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" ilan edildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın" Down Sendromu bir hastalık değil farklılıktır. Down Sendromu hakkında erken yaşlardan itibaren yapılacak farkındalık çalışmaları ve toplumumuzu bilgilendirici faaliyetlerle bu bireylerimize destek olmak bizlerin insani sorumluluğudur. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük özen gösteriyoruz. Toplum olarak da bu çalışmalara destek vermeliyiz." dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti." Eksiğiniz yok, aksine 1 fazlanız var... Hayatımıza kattığınız güzelliklerin, katıksız sevginin farkındayız, bir gün değil her gün yanınızdayız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu bireyler ve değerli ailelerine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyorum."

