Dünya Bankası ile 6 Milyar Dolarlık Finansman Paketi İçin Anlaşma Sağlandı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile yaptığı görüşmede ilk etapta 6 milyar dolarlık finansman paketi için çalışmalara başlanacağı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile görüşmesinin detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. Bayraktar görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Sayın Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda iş birliği fırsatlarını da değerlendirdik."