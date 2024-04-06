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Dublin'deki Müslümanlar Ramazan İftarlarında Bir Araya Geliyor

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İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Müslümanlar, her ramazan düzenlenen iftar programlarında bir araya geliyor.

Dublin'deki İslam Kültür Merkezi, iftar programlarına ev sahipliği ederek, ülkede yaşayan Müslümanların bir araya gelmesine vesile oluyor.

İslam Kültür Merkezi Müdürü Ahmed Husain ve Sosyal Yardım Ofisi Temsilcisi Amilah Ali ile iftarlara katılanlar, AA muhabirine ramazan ayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Husain, ülke genelindeki 80 binin üzerinde Müslüman yaşadığını ifade ederek, bunun yaklaşık yüzde 60'ının Dublin'de yaşadığını belirtti.

Merkez'in bölgede büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Husain, "Merkezimiz ülkedeki Müslüman nüfusa ve yerel Müslümanlara sağlayabileceği imkanlar, tesisler ve hizmetler açısından en büyüğüdür. Her yıl ramazan ayında cuma iftarları da dahil olmak üzere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Husain, ramazanın bütün Müslümanlar için özel bir ay olduğunu ifade ederek, Batı'da yaşayan Müslümanların ramazanda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Topluluk ruhunun bir araya getirdiği iftar programları düzenliyoruz"

Yardım Ofisi Temsilcisi Ali ise İrlanda'da diğer Müslüman ülkelerdeki gibi ezanı duyamadıklarını belirterek, "Kadınlar ve çocuklar için iftar programları yapıyoruz. Topluluk ruhunun bir araya getirdiği anne ve kızları için yapılan iftar programları düzenliyoruz." diye konuştu.

Merkez'de düzenlenen iftarlara katılan İrlandalı Ali İkram, çocukluğundan itibaren Merkez'e geldiğini belirterek, burada arkadaş edindiğini, okula gittiğini ve gençlik faaliyetlerine katıldığını ve merkeze gelen birçok kişinin burayı ailesi olarak gördüğünü söyledi.

İrlanda doğumlu, Cezayir asıllı Maryam Bernarab da Merkez'de düzenlenen iftarlarda farklı kültür ve ülkelerden insanların bir araya geldiğini kaydederek, "Ramazanı ailemle ve İslam Kültür Merkezi'nde geçiriyorum. Arkadaşlarımla burada vakit geçiriyorum ve cuma iftarlarına yardım ediyorum." dedi.

Elyas Moore da ramazanın ve Merkez'in hayatında büyük öneme sahip olduğunun altını çizerek, sosyalleşmek ve gençlerle özel aktivitelere katılmak için merkeze geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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