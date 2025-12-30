Haberler

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni yıl mesajında huzur, güven ve sağlık diledi. Küresel çatışmalar ve ekonomik dalgalanmalar ışığında, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yeni yılın ülkemize huzur ve güven dolu günlerle gelmesini, yurttaşlarımıza ve tüm insanlığa savaşsız bir ortamda sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, küresel ölçekte çatışmaların, ekonomik dalgalanmaların ve toplumsal belirsizliklerin yoğunlaştığı bir yılı geride bırakırken milletin sağduyusu, devletin köklü kurumsal yapısı ve halkın demokrasiye olan inancının en büyük güç kaynağı olduğunu belirtti.

Yeni yılın, refahın hakim olduğu bir dönem olmasını temenni eden Aksakal, "Karşılaştığımız sorunlara daha güçlü çözümler üretmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefimizi daha sağlam temellere oturtmak için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle, yeni yılın ülkemize huzur ve güven dolu günlerle gelmesini, yurttaşlarımıza ve tüm insanlığa savaşsız bir ortamda sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

