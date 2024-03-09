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DSİ 7. Bölge Müdürü Vezirköprü'deki Çalışmaları İnceledi

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Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Vezirköprü ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi. Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısımda taş tahkimatlı sedde imalatı, köprü, menfez ve köprü korkulukları inşa edilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Vezirköprü ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Vezirköprü ilçesinde yapımı devam "Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısım inşaatı"nda yürütülen çalışmaları inceleyen Çelik ve beraberindeki teknik heyet, ilgililerden bilgi aldı.

Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısımda 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde imalatı, köprü, menfez ve köprü korkulukları inşa edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Vezirköprü Samsun Susuz Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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