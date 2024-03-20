DSİ 7. Bölge Müdürü Sinop'ta Yatırımları İnceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Sinop'un Dikmen ilçesinde DSİ tarafından yapılan yatırımları inceledi.

Çelik, beraberinde Sinop DSİ 74. Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz ve Taşkın Kontrol Şube Müdürü Ali Boliç ile Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar'ı makamında ziyaret etti.

Burada ilçedeki devam eden yatırımlarla ilgili Belediye Başkanı Acar ile bir süre görüşen Çelik, daha sonra Acar ve beraberindeki heyetle, Güzelceçay havzasındaki rüsubat kontrolü yapımı alanında incelemede bulundu.

Heyet son olarak Müezzin ve Hira Deresi havzalarını inceledi.