Down Sendromlu Sporcu Evlilik Teklifiyle Göz Doldurdu
Konya'da düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları'nda madalya kazanan sporcu Ramazan Ünlü, altın madalya sahibi Nisa Naz Öztürk'e ödül töreninde evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, teklifi kabul ederek sevinç gözyaşlarına boğuldu.
Konya'da hafta sonu düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları'nda altın madalya kazanan down sendromlu sporcu Ramazan Ünlü, farklı dalda altın madalya elde eden Nisa Naz Öztürk'e, ödül töreni sırasında evlilik teklifinde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile SOBE Vakfı iş birliğiyle 10-12 Temmuz'da gerçekleştirilen oyunların ardından ödül töreni düzenlendi.
Törende, Nevşehir Belediye Spor Kulübü adına katıldığı organizasyonda diskte altın madalya kazanan 22 yaşındaki Ramazan Ünlü, ciritte altın madalya elde eden down sendromlu 18 yaşındaki Nisa Naz Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu.
Öztürk'ün madalya almak için bulunduğu kürsüye yaklaşan Ünlü, diz çökerek yüzük uzattı.
Ünlü'nün teklifini kabul eden Öztürk, sevinç gözyaşı döktü.
Evlilik teklifi, sporcuların antrenörü Tarkan Güney tarafından cep telefonuyla kayda alındı.