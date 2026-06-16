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Down sendromlu gençler yelken sporuyla tanıştı

Down sendromlu gençler yelken sporuyla tanıştı
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TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu gençler, Tekirdağ Yelken Spor Kulübü'nün etkinliğinde yelken deneyimi yaşadı. Kulüp başkanı ve antrenör, etkinliğin sosyal gelişime katkısını vurguladı.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu gençler, Tekirdağ Yelken Spor Kulübünün düzenlediği etkinlikte yelken sporuyla tanıştı.

Kulüpte gerçekleştirilen programda gençler, antrenörler eşliğinde denize açılarak yelken deneyimi yaşadı.

Rüzgarı ve denizi yakından tanıma fırsatı bulan gençler etkinlik boyunca keyifli vakit geçirdi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını söyledi.

Çocukların denizle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Koç, "Bu tür etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sunuyor. Denizle buluşmak onlara çok iyi geldi. Herkesin etkinlikten büyük keyif aldığını gördük." dedi.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de down sendromlu gençleri kulüplerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinlikte çocukların yelken sporunu deneyimleme fırsatı bulduğunu aktaran Uzel, "Rüzgarı hissettikleri, denizle buluştukları ve yelken sporunu tanıdıkları güzel bir gün geçirdik. Yüzlerindeki mutluluk ve heyecan bizleri de mutlu etti. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve herkesin denizle buluşma fırsatı yakalamasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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