Antalya'da gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 151 gümrük kaçağı cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 151 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Döşemealtı ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. -
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoda yapılan aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 2140 elektronik eşya ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız