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Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz

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Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedildi. Haciz işlemi sonrası eşyalar yediemin deposuna götürüldü. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, makam odasında sadece kilimin kaldığı görüldü.

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde haciz şoku yaşandı. Alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASINDAKİ EŞYALAR HACZEDİLDİ

Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nin 70 milyon lira karşılığında hizmet aldığı firma, faiziyle 100 milyon liraya yaklaşan alacağını tahsil edemediğini öne sürerek icra dairesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren icra dairesi, alacaklı firmanın borcuna karşılık Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilme talebini onayladı. Karar üzerine alacaklı şirketin avukatları, icra memurları ve polis eşliğinde belediye binasına girdi. Burada Döşemealtı Belediye Başkanı Dal ile yapılan görüşmenin ardından makam koltuğu, masa, bilgisayar, koltuk grubu, televizyon, masaj koltuğu, dolap ve avizeler kayıt altına alındı.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

TOPLAM BORÇ 100 MİLYON LİRA

Nakliye firması ekipleri, makam odasında haczedilen eşyaları paketleyerek kamyona taşıdı. Hacizli eşyalar, yediemin deposuna götürüldü. Alacaklı firmanın avukatlarından Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatlığını yaptığı şirketin, Döşemealtı Belediyesinden faiziyle birlikte 100 milyon lira alacağı olduğunu söyledi.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

Borç nedeniyle Döşemealtı Belediyesine haciz işleminin bugün itibarıyla uygulandığını anlatan Yıldız, "Bu haciz işlemini, başkanın makam odasında gerçekleştirdik. Makam odasındaki eşyalara icra memurları eşliğinde haciz ve muhafaza işlemi yaptık." dedi. Avukat Bengisu Başak Okuyan Çura ise belediye başkanlığı makamındaki masa, koltuk, oturma grubu, televizyon ve birçok eşyanın haczedildiğini belirtti.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

"BİZE BİR ÖDEME PLANI SUNULMADI"

Haciz işlemleri sırasında belediye başkanı Dal ile görüşme fırsatı bulduklarını aktaran Çura, "Belediye başkanı borcu ödeyebilecek durumda olmadıklarını bize söyledi. Bize bir ödeme planı da sunamadığı için haciz işlemini gerçekleştirmek durumunda kaldık." diye konuştu.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

Öte yandan, başkan Dal'ın haciz işlemi sonrası boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Döşemealtı Belediye Başkanının Makam Odası Haczedildi

"HEPİNİZİ TANIYORUZ"

Görüntülü paylaşımda açıklamasına yer verilen Dal, "4,5 aylık belediye icraatı dönemimizde şeffaf olduk. Bundan sonra da hep şeffaf olacağız. 1,5 milyar lira borçla devraldığımız Döşemealtı Belediyesinde yaptığımız işler, bu 4,5 ayda semeresini gösterdi. Birtakım çevreler, aldıkları kazançların sonucunda bugün belediyemize icra getirdiler. Hepinizi tanıyoruz. Şeffaf olmaya, ahlaklı ve vicdanlı olmaya devam edeceğiz. Döşemealtı halkına verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın, dimdik ayaktayız. Belediye icraatları belediye makamında yapılmaz, Döşemealtı'nın sokaklarında, caddelerinde yapılır. Bunu da hepinize göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Menderes Dal Döşemealtı Ekonomi antalya Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

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