Doruk Madencilik'teki Tazminat İtirazlarına İlişkin Müfettiş İncelemesi Başlatıldı

(ANKARA) - Doruk Madencilik'te, tazminatları ödenen işçilerin yaklaşık yüzde 2'lik kısmının aldıkları tutara itiraz ettiği, bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirilerek şirket yetkilileriyle inceleme yürüttüğü öğrenildi.

Doruk Madencilik, 15 Mayıs'ta işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ödemelerin tamamlandığını bildirdi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, işçilerin yaklaşık yüzde 98'inin tazminatlarını aldığı, sonradan haklı fesih nedeniyle istifa eden bazı işçilerin de ödemelerinin yapıldığı, şirketin dün 160 milyon, bugün ise 120 milyon liralık işçi alacaklarına karşılık ödeme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Tazminatları ödenen işçilerin yaklaşık yüzde 2'lik kısmının, aldıkları tazminat miktarına ilişkin itirazda bulunduğu öğrenildi. Kıdemlerine göre ödenen tazminatları eksik bulan bazı madencilerin itirazları üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin görevlendirildiği, şirket yetkilileri ile müfettişlerin tazminatlara ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

MADENCİLERİN HOLDİNG ÖNÜNDE BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Söz verilmesine rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle yeniden Ankara'ya yürüyen ve Beypazırı'nda durdurulan maden işçilerinin bir kısmı bugün Yıldızlar Holding'in Ankara'daki binası önünde açıklama yapmıştı.

Ankara'daki eylem devam ederken, işçilerin kalan ödemelerinin de hesaplara yatırıldığı açıklandı. İşçi avukatları ve sendika temsilcileri ise "son işçinin, son kuruş alacağı yatana kadar holding önünden ayrılmayacaklarını" belirtti.

Kaynak: ANKA