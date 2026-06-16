Haberler

Doruk Madencilik ile işçiler arasında uzlaşı sağlandı

Doruk Madencilik ile işçiler arasında uzlaşı sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'deki Doruk Madencilik'te işçilerle işveren arasında yürütülen müzakereler sonucunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi takvime bağlanırken, eylemler sonlandırıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doruk Madencilik ile işçiler arasındaki müzakereler sonucunda yetkili sendika temsilcilerinin de katılımıyla uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiş; ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız girişimleri ile işçi ve işveren tarafları arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, bugün işveren temsilcileri ve yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşı sağlanmıştır. Bu uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve işveren tarafları arasında imzalanan protokol ile işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlanmıştır. Buna bağlı olarak işçilerin protokol kapsamında mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alınmıştır. Hassasiyetle yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasında sağlanan uzlaşma ile işçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı almıştır. Çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı esas alınarak işçilerin haklarının korunması, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Kamera anbean kaydetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı

Uzlaşı kararını Bakanlık duyurdu! Maden işçilerinin eylemi sona erdi
Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi

Hastaneye giderken hayatının şokunu yaşadı! O bir yaşayan ölü
Kız öğrenciler, arkadaşlarını çatıdan atmaya kalktılar

Bu yaşta vahşete kalkıştılar! Kan donduran görüntüler
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu