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Bağımsız Maden İş'ten "Doruk Madencilik" Açıklaması: "Birlikte Direndik, Birlikte Kazandık"

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Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, yıllık izin, TİS farkları ve ücretsiz izin alacaklarının ödendiğini duyurdu. Direnişin zaferle sonuçlandığı belirtildi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, yıllık izin, TİS farkları ve ücretsiz izin dönemine ilişkin alacaklarının ödendiğini belirterek, direnişin zaferle sonuçlandığını duyurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilidi:

"Doruk Madencilik direnişimiz zaferle sonuçlanmıştır. Madencilerin tazminatları, yıllık izinleri, TİS farkları ve yasa dışı zorunlu ücretsiz izinde geçen sürelerin ücretleri işçilerin hesaplarına yatırılmıştır. Hesaplamalarda eksiklik veya yanlışlık tespit edilme ihtimaline karşı sendikamız, bakanlık ve şirket arasında takip eden süreçte işleyecek bir mekanizma tanımlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sürdürdüğü sendikal haklara ve zorunlu ücretsiz izin uygulamasına ilişkin teftişin sonucunda ortaya çıkabilecek fazladan hakların da şirket tarafından itiraz edilmeksizin ödeneceği konusunda kesin mutabakata varılmıştır. Hiçbir söze kanmadık, yalnızca irademize ve dayanışmaya inandık. Bizimle yürüyen halkımıza ve madenci dostlarına teşekkür ederiz. Birlikte direndik, birlikte kazandık. Ankara'daki heyetimizle, Edirne'de sendikamız öncülüğünde 15 gündür direnen Özşen Madencilik işçilerinin yanına geçiyoruz. Köleliğe karşı her daim, her yerde mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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