Doruk Madencilik İşçileri ile Polis Anlaştı, Bir Grup Madenci, Polis Araçlarıyla Enerji Bakanlığı Önüne Götürülecek

Güncelleme:
Yürüyüşleri polis tarafından engellenen Doruk Madencilik işçileri ile polis anlaştı, bir grup madenci, polis araçlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne götürülecek. Bir grup madenci ise trafik akışını aksatmadan yürüyüşe devam edecek.

Haber: Berfin BAYIR  Kamera: Dursun ALKAYA

Doruk Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü, 9. gününde sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere, polis izin vermemişti. İşçilere, biber gazıyla müdahale edilmesi ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçilerin gözaltına alınmasının ardından madencilerin, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı kavşağı yakınlarındaki bekleyişi sürüyordu.

Bu arada, işçiere destek için gelen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve işçi temsilcilerinin polis yetkilileriyle yaptıkları anlaşma sonrası bir grup madenci, polis araçlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne götürülecek. Bir grup madenci ise trafik akışını aksatmadan yürüyüşe devam edecek.

Dün geceyi Ümitköy'de geçirdiler, 180 kilometre yol katettiler

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüş kapsamında dün geceyi Ümitköy'de geçirdi. Taleplerini dile getirmek için 180 kilometre yol kateden madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek istiyor.

Kaynak: ANKA
