Dörtyol FSRU Teminali, 8'inci hizmet yılını geride bıraktı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 8'inci hizmet yılını geride bırakan Hatay Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma (FSRU) Terminali'nde günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; BOTAŞ'ın işlettiği Dörtyol FSRU Terminali, bugün itibariyle 8'inci hizmet yılını geride bıraktı. Gemilerle Türkiye'ye gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) teslimatı ve gazlaştırılması için devreye alınan terminalde, Türkiye'nin ilk yerli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU aracılığıyla günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma yapılırken, bu kapasite Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 17 ilin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor.

7 Şubat 2018'de işletmeye alınan terminal, FSRU gemileri ile arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkan sağladı. Dörtyol Terminali, dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek terminal olma özelliğini de taşıyor. Türkiye'nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967 yılında işletmeye açılan 518 kilometre uzunluğundaki Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı da yıllık 31,5 milyon varil kapasitesiyle terminale bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

13,4 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ TRANSFERİ SAĞLANDI

Dörtyol FSRU Terminali için Türkiye'nin ilk yerli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU, önemli bir dönüm noktası oldu. 2018-2021 yılları arasında farklı bir gemi ile toplam 26 gemiden gemiye transfer operasyonu ve 2,6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı. Ertuğrul Gazi'nin devreye alındığı 25 Haziran 2021'den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10,8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi. Böylece, terminalde bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu başarıyla tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen günlerde Dörtyol FSRU Terminali'ni ziyaret ederek buradaki gazlaştırma kapasitesinin 2 katına çıkarılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU'nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi 2 katına çıkaracağız" açıklamasını yaptı.