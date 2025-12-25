Dörtyol ilçesinde tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, tavuk ürünleri satan 7 işletmeyi denetleyerek etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. 10 kilogram tavuk eti imha edilirken, 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince tavuk ürünleri satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.
Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, 7 işletmeyi inceleyen ekipler, satışa sunulan tavuk ürünlerinin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.
Zabıta personeli, iş yerlerinin ruhsat bilgilerini ve temizlik kurallarına uygunluğunu denetledi.
Çalışmada, son kullanma tarihi ve üretim bilgisi bulunmayan 10 kilogram tavuk eti imha edildi, 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.
