Dörtyol ilçesinde tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince tavuk ürünleri satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, 7 işletmeyi inceleyen ekipler, satışa sunulan tavuk ürünlerinin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Zabıta personeli, iş yerlerinin ruhsat bilgilerini ve temizlik kurallarına uygunluğunu denetledi.

Çalışmada, son kullanma tarihi ve üretim bilgisi bulunmayan 10 kilogram tavuk eti imha edildi, 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.