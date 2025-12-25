Haberler

Dörtyol ilçesinde tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi

Dörtyol ilçesinde tavuk ürünleri satan işletmeler denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, tavuk ürünleri satan 7 işletmeyi denetleyerek etiket ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. 10 kilogram tavuk eti imha edilirken, 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince tavuk ürünleri satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Dörtyol Belediyesinin açıklamasına göre, 7 işletmeyi inceleyen ekipler, satışa sunulan tavuk ürünlerinin etiketlerini ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Zabıta personeli, iş yerlerinin ruhsat bilgilerini ve temizlik kurallarına uygunluğunu denetledi.

Çalışmada, son kullanma tarihi ve üretim bilgisi bulunmayan 10 kilogram tavuk eti imha edildi, 2 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama

MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi

Beyaz ekranlara dönüyor! İşte yeni programın yayın tarihi
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama

MSB'den Ankara'da düşen uçakla ilgili ilk açıklama
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı