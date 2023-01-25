DORSESİ AÇILAN TIR, EDS DİREĞİNE ÇARPTI Güncel Haberler ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken açılan TIR'ın dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarpıp devrildi. ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken açılan TIR'ın dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarpıp devrildi. Olay dün saat 22.00 sıralarınhda meydana geldi. Serik'te D 400 karayolu Aspendos kavşağında Doğan Bakır idaresindeki 33 ANK 274 plakalı TIR seyir halindeyken dorsesi açıldı. Dorse EDS kamera ve direklerine çarparak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve Karayolları denetim ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan yolun açılması için ekipler vinçle çalışma başlattı. Manavgat istikametinden Serik yönüne gidecek araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından direkler ile TIR yoldan kaldırıldı. Kazada EDS kamera sisteminde 3 milyon lira civarında hasar meydana geldiği öğrenildi. Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Aspendos Güncel Haberler

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