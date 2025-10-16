Domaniç'te Bozayılar Ahududu Bahçesine Zarar Verdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 bozayı ahududu bahçesine zarar verdi.

İlçeye bağlı Safa Köyü'nde Esra Yavuz'un devlet desteğiyle 2 dönümlük alanda oluşturduğu ahududu bahçesine 2 bozayı girdi.

Ürünlere ve bitkinin köklerine zarar veren ayılar, Yavuz'u görünce kaçtı.

Esra Yavuz, gazetecilere, 3 yıl önce kurduğu bahçesinden bu yıl ilk kez meyve almaya başladığını söyledi.

Ayıların bahçesine sık sık geldiğini belirten Yavuz, "O gün tarlaya geldiğimde ayının girdiği belliydi ama içinde olabileceği hiç aklıma gelmedi. Tam ilerlerken bir anda iki ayı önümden fırladı. Ne yapacağımı bilemedim." dedi.

Yavuz, tarlasını yabani hayvanlardan korumak için elektrikli çit de çektiğini ancak bunların yeterli olmadığını artık sesli uyarı cihazı kuracağını anlattı.

Ayıların çok fazla ahududu yediği için saldırmadığını düşündüğünü ifade eden Yavuz, "Sanırım fazla yemekten kafası dönmüştü. O yüzden saldırmadı, belki de benden korktu ama her zaman bu kadar şanslı olamayabilirim." diye konuştu.

Olayın ardından bahçesinde zarar oluşan Yavuz, hem emeğini korumak hem de yaban hayatıyla uyum içinde üretimi sürdürebilmek için çözüm arayışına devam ediyor.