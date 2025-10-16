Haberler

Domaniç'te Bozayılar Ahududu Bahçesine Zarar Verdi

Domaniç'te Bozayılar Ahududu Bahçesine Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çiftçi Esra Yavuz'un ahududu bahçesine iki bozayı girdi ve ürünlere zarar verdi. Yavuz, yaban hayvanlardan koruma yöntemlerini geliştirmek zorunda olduğunu belirtti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 bozayı ahududu bahçesine zarar verdi.

İlçeye bağlı Safa Köyü'nde Esra Yavuz'un devlet desteğiyle 2 dönümlük alanda oluşturduğu ahududu bahçesine 2 bozayı girdi.

Ürünlere ve bitkinin köklerine zarar veren ayılar, Yavuz'u görünce kaçtı.

Esra Yavuz, gazetecilere, 3 yıl önce kurduğu bahçesinden bu yıl ilk kez meyve almaya başladığını söyledi.

Ayıların bahçesine sık sık geldiğini belirten Yavuz, "O gün tarlaya geldiğimde ayının girdiği belliydi ama içinde olabileceği hiç aklıma gelmedi. Tam ilerlerken bir anda iki ayı önümden fırladı. Ne yapacağımı bilemedim." dedi.

Yavuz, tarlasını yabani hayvanlardan korumak için elektrikli çit de çektiğini ancak bunların yeterli olmadığını artık sesli uyarı cihazı kuracağını anlattı.

Ayıların çok fazla ahududu yediği için saldırmadığını düşündüğünü ifade eden Yavuz, "Sanırım fazla yemekten kafası dönmüştü. O yüzden saldırmadı, belki de benden korktu ama her zaman bu kadar şanslı olamayabilirim." diye konuştu.

Olayın ardından bahçesinde zarar oluşan Yavuz, hem emeğini korumak hem de yaban hayatıyla uyum içinde üretimi sürdürebilmek için çözüm arayışına devam ediyor.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.