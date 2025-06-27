Dolos Operasyonu: 16 Şüpheliye Elektronik Posta Dolandırıcılığı Nedeniyle Operasyon Düzenlendi

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Avustralya'da elektronik posta gizliliğini ihlal ederek dolandırıcılık yapan 16 şüpheliye İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi. 32 milyon Avustralya doları yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Ayşe GÜREL/ Avusturalya'da elektronik posta gizliliğini ihlal ederek birçok kişi ve şirketi dolandırarak elde edilen 32 milyon doları yurt dışına çıkardığı tespit edilen 16 şüpheliye yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avustralya Federal Polisi'nce yürütülen 'Dolos Operasyonu' kapsamında ele geçirilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, elektronik posta gizliliğinin ihlali yöntemiyle birçok Avustralyalı kişi ve şirketin mağdur edildiği, ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiği tespit edildi. Avustralya'da faaliyet gösteren bir şirketin banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları tutarında ödeme yapıldığı, bu ödemelerin büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye aktarıldığı belirlendi. Paranın, farklı yabancı şirketlere gönderildiği, bu şirketler aracılığıyla ise genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

16 KİŞİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde İstanbul'da, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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