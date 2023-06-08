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Doların yükselişi sonrası Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı

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Dolar kurunun yükselmesi vatandaşı Kur Korumalı Mevduat hesaplarına yönlendirdi. KKM hesapları 2 Haziran haftasında 34 milyar 880 milyon lira artarken, toplamda 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak rekor kırdı.

Seçimlerin ardından döviz ve altın fiyatları yukarı yönlü seyretmeye başladı. 2 gün önce dolar 1 gece 2 lira, altın ise 100 lira birden yükseldi. Döviz ve altındaki yükseliş sonrası vatandaşlar Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına yöneldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2 Haziran haftasına ilişkin açıkladığı bankacılık verilerine göre, KKM hesaplarının toplamı 2 trilyon 533 milyar 607 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

2 Haziran haftasında KKM hesaplarında 34 milyar 880 milyon liralık artış yaşandı. Bir önceki haftada 100 milyar 558 milyon lira ile daha hızlı bir artış kaydedilmişti. Yükselişteki yavaşlamada Merkez Bankası'nın geçen hafta bankalara gönderdiği yazıyla "KKM'de önden ödemeli prim" uygulamasına son verilmesini istemesi etkili oldu. 2 Haziran haftasında KKM hesaplarında son 2 aydaki en düşük artışa imza atıldı.

Son verilerle beraber 21 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 21 haftada hesaplarda 1 trilyon 163 milyar 598 milyon liralık artış yaşandı.

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 30'un üzerine çıktı.

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Yorumlar (4)

ertugrul ceylan:

PARASI OLAN PARA KAZANDI YANİ BENİM VERGİLERİMDEN KAÇ PARA AKTI ORAYA BİR HESAP VEREBİLİRLER Mİ ?

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Burak Ergül:

Bu KKM ile hayatında faize bulaşmamış insanlar bile faiz almaya başladı . Hükümet hocalar el ele milletin boğazına daha çok haram soktular

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Orcun Yazicioglu:

hükümetin sonu yakın bu kur korumalı sistemi kaldırmadıkça

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