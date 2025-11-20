Doğubayazıt'ta Kaçak Motorin Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yer altına gömülü 3 bin 562 litre kaçak motorin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında iş yerinin bahçesindeki fiber tankı tespit ederek kazı yaptı ve bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bir iş yerinin bahçesinde yerin altına gömülü fiber tank tespit edilmesi üzerine iş makinesiyle kazı yapıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu, elektrikli aktarım düzeneği tespit edildi, tankta ise 3 bin 562 litre gümrük kaçağı motorin ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel