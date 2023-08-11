Doğubayazıt'ta İtfaiye Binası Yeniden Yapılandırılıyor

Doğubayazıt'ta bir konteynerde faaliyet gösteren itfaiye binası yeniden yapılandırılıyor.

İlçe sorunlarına çözüm üretmek için sürekli çalışmalar yapan Doğubayazıt Belediyesi, bu defa konteynerde faaliyet gösteren itfaiye binasını yeniden yapılandırıyor. İlçeyi modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Belediye Başkanı Yıldız Acar, yeni itfaiye binasının temel atma törenine katıldı. Modern yapıya uygun şekilde tasarlanan binanın açılışı Belediye Başkanı Acar ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - AĞRI