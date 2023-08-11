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Doğubayazıt'ta İtfaiye Binası Yeniden Yapılandırılıyor

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Doğubayazıt Belediyesi, ilçe sorunlarına çözüm üretmek amacıyla konteynerde faaliyet gösteren itfaiye binasını yeniden yapılandırıyor. Belediye Başkanı Yıldız Acar, yeni itfaiye binasının temel atma törenine katıldı ve modern yapıya uygun şekilde tasarlanan binanın açılışı gerçekleştirildi.

Doğubayazıt'ta bir konteynerde faaliyet gösteren itfaiye binası yeniden yapılandırılıyor.

İlçe sorunlarına çözüm üretmek için sürekli çalışmalar yapan Doğubayazıt Belediyesi, bu defa konteynerde faaliyet gösteren itfaiye binasını yeniden yapılandırıyor. İlçeyi modern bir görünüme kavuşturmayı amaçlayan Belediye Başkanı Yıldız Acar, yeni itfaiye binasının temel atma törenine katıldı. Modern yapıya uygun şekilde tasarlanan binanın açılışı Belediye Başkanı Acar ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bekir Yıldız Doğubeyazıt Hisarcık İtfaiye Güncel Haberler

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