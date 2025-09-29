Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Trabzon'da Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanlığında düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlık yaptı.

Genç, yaptığı konuşmada, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'nde belediyeler arasındaki kurumsal iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ev sahipliği için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür eden Genç, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak hem belediyeler arasındaki kurumsal iş birliğini güçlendirmek, tecrübe paylaşımlarında bulunmak ve şehirlerimizin daha yaşanılabilir olması noktasında toplantılarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği olarak bölgemize ve belediyelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. İnşallah milletimizin ve memleketimizin hayrına güzel kararlar alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk'ün katıldığı toplantı, birlik faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve hazırlık bütçesinin görüşülmesinin ardından sona erdi.