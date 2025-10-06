Doğaseverler Hakkari'deki Sümbül Mağarası'nda Tırmandı

Hakkari'de bir grup doğasever, zorlu tırmanışla ulaştıkları Sümbül Mağarası'nı gezdi.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) tarafından düzenlenen etkinlikte 13 doğasever Depin mevkisinde bir araya geldi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç'un rehberliğinde 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacında yer alan mağaranın bulunduğu bölgeye tırmanan doğaseverler, bazı noktalarında iple indikleri mağarayı gezerek fotoğraf çekti.

Ertunç, yaptıkları etkinliklerle kentin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Mağarada 200 metre ilerledikten sonra iple iniş yaptıklarını anlatan Ertunç, "Bu noktadan sonra galeri ikiye ayrılıyor. Birinci galeri dağın eteklerine doğru iniyor ve yaklaşık 300 metre teknik tırmanış gerektiriyor. İkinci galeri ise dağın iç kısmına ilerliyor; burada sarkıt ve dikitlerin yoğun olduğu muhteşem bir bölüm var." dedi.

Katılımcılardan Melike Akdoğan, fırsat buldukça doğa gezilerine katıldığını belirterek, mağarayı görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mazlum Tekçe de zorlu bir tırmanışın ardından mağaraya ulaştıklarını dile getirerek, "Mağaranın içi sarkıt ve dikitlerle dolu. Muazzam bir manzara. Doğasever ve dağcılara burayı görmelerini tavsiye ederim. Mağaraya giriş için mutlaka teknik ekipman gerekiyor." diye konuştu.