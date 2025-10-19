Doğanyol'da Dev Turna Balığı Yakalandı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde amatör balıkçı Ertuğrul Yılmaz, 32 kilo 700 gram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda dev bir turna balığı yakaladı.
Konurtay Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü'nde ava çıkan 4 arkadaştan Ertuğrul Yılmaz'ın oltasına dev bir balık takıldı. Heyecanla oltayı çekmeye başlayan Yılmaz'a 3 arkadaşı da yardım etti. Karaya çıkarılan turna balığının ağırlığı 32 kilo 700 gram olarak ölçüldü. Daha önce olta ile bölgede bu kadar büyük bir balığını tutulmadığını söyleyen Ertuğrul Yılmaz, o anları cep telefonu ile kayda aldı.
