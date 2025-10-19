Doğanyol'da Dev Turna Balığı Yakalandı

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde amatör balıkçı Ertuğrul Yılmaz, 1,5 metre uzunluğunda 32 kilo 700 gram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Konurtay Mahallesi'nde Karakaya Baraj Gölü'nde ava çıkan 4 arkadaştan Ertuğrul Yılmaz'ın oltasına dev bir balık takıldı. Heyecanla oltayı çekmeye başlayan Yılmaz'a 3 arkadaşı da yardım etti. Karaya çıkarılan turna balığının ağırlığı 32 kilo 700 gram olarak ölçüldü. Daha önce olta ile bölgede bu kadar büyük bir balığını tutulmadığını söyleyen Ertuğrul Yılmaz, o anları cep telefonu ile kayda aldı.