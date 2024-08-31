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Doğanşehir'de Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde turizmi geliştirmek amacıyla yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Organizasyona 5 sporcu katıldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yamaç paraşütünün ilçenin turizm potansiyelini artıracağını belirtti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde turizmi geliştirmek yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Sürgü Mahallesi, Sürgü Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyona 5 sporcu katıldı.

Burada konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, yamaç paraşütünün turizm alanında önemli bir adım olduğunu, ilçenin isminin bu spor alanında anılmasını istediklerini ifade etti.

İlçeyi yamaç paraşütçüleri için cazip hale getirmek istediklerini bildiren Bayram, şunları kaydetti:

"Doğanşehir'imizi yamaç paraşütünün çekim merkezi yapacağız. Yamaç paraşütü ekibi, Ferkan Bayram, Ali Erdaş, Ufuk Karahan, Faruk Gültekin ve Burhan Karcı'yı Sürgü tepesinde gerçekleştirdikleri uçuş öncesi ziyaret ettik. Yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline getireceğimiz Sürgü'de spor tutkunlarını bekliyor. Doğa sporlarının da başkenti olan Doğanşehir'imizde misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk."

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Bayram Doğanşehir malatya Spor Turizm Güncel Haberler

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