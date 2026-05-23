Doğanşehir'de Ortak Tarım Makineleri Parkı açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Dünya Gıda Programı (UNWFP) ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle Doğanşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi" kapsamında Ortak Tarım Makineleri Parkı törenle açıldı.

Törende konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede hayatın yeniden normalleşmesi ve üretimin devamlılığının sağlanması adına kamu kurumları, yerel yönetimler ve uluslararası kuruluşların önemli bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti.

Tarımın ilçe ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğuna işaret eden Sungur, hayata geçirilen "Buğday Değer Zinciri İyileştirme Projesi"nin hem kırsal kalkınmaya hem de üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Sungur, projeye destek sunan Dünya Gıda Programı (WFP), Fırat Kalkınma Ajansı ve Doğanşehir Belediyesine teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Stephen Cahill de Gazze, Afganistan ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ciddi gıda krizlerinin yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye gibi üretim kapasitesi güçlü ülkelerden bu bölgelere önemli insani gıda yardımlarının ulaştırıldığını ifade etti.

Cahill, sürdürülebilir tarımsal üretimin yalnızca yerel kalkınma açısından değil, küresel gıda güvenliği bakımından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise ajans olarak yerel kalkınmayı güçlendirmek ve kırsal üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Ortak Tarım Makineleri Parkı'nın çiftçilerin modern ekipmanlara erişimini sağlamak amacıyla kurulduğunu aktaran Budancamanak, projeyle birlikte buğday üretiminden un ve ekmek üretimine kadar uzanan yerel bir değer zincirinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da proje kapsamında ilçede faaliyet gösteren 5 değirmenin desteklendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından "Ortak Tarım Makineleri Parkı"nın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
