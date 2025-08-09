Doç. Dr. Ali Sevilmiş'ten Temiz Çevre Farkındalığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, çevre temizliğine dikkat çekmek için çöp topladı.

Yaklaşık 6 yıldır bu yöndeki farkındalığı artırmak için çalışan Sevilmiş, topladığı çöpleri, geri dönüşüm alanları ve çöp konteynerlerine atıyor.

Karaman-Mut kara yolu üzerine "Bu ülkeye, çöpünü çöpe götürecek kadar saygı duy", "Yol kenarları çöp değildir" yazılı levhalar yerleştiren Sevilmiş, araçlardan atılan çöpleri topluyor.

Doç. Dr. Sevilmiş, gazetecilere, 2019'dan beri gönüllülerle 10 bin poşetten fazla çöp topladıklarını söyledi.

Temiz çevre farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiğini aktaran Sevilmiş, ciddi bir çöp sorunuyla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Sevilmiş, şunları kaydetti:

"Üstünkörü toplama yapmama rağmen, 150 metrekare alanda yaklaşık 400'ün üzerinde şişe çıktı. Ciddi bir yoğunluk var. Yoldan yaklaşık 100'ün üzerinde araba geçti. İnsanların bu tabelaları okumasını sağlayarak, farkındalık oluşturmaya çalıştım. Umarım birilerini etkilemişimdir."