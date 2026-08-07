Haberler

DOA Atıklarının Geri Dönüşüm Yolculuğu

DOA Atıklarının Geri Dönüşüm Yolculuğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde devreye alınan Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) makinelerindeki atıkların toplanıp preslenerek geri dönüşüm tesislerine ulaşana kadarki süreci görüntülendi. Vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayan sistem, Mobil DOA ve işletmelerden toplanan atıklarla genişliyor.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerine bırakılan plastik, cam ve alüminyum atıkların geri dönüşüm tesislerindeki yolculuğu Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı.

Ulusal entegrasyon süreci kapsamında 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

Bu sisteme katkı sağlamak isteyen vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri üzerlerinde DOA logosu bulunan, plastik ve cam şişeler ile alüminyum içecek kutularını çöp kutuları yerine DOA makinelerine taşıyarak hem çevreye hem de ev ekonomilerine katkı sağladı.

DOA makinelerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler "Manuel İade Noktası" olarak sisteme dahil edildi.

Öte yandan, otel, kafe ve restoranlar da gün sonunda işletmelerinden çıkan geri dönüştürülebilir atıkları belirlenen koşulları sağlayarak toplu şekilde DOA görevlilerine teslim ediyor.

AA ekibi, Ümraniye'de bulunan bir DOA makinesine bırakılan atıkların geri dönüşüm tesisindeki yolculuğunu görüntüledi.

Cep telefonu uygulamasına kayıt yapıldıktan sonra QR kodu okutularak, logolu ve deforme olmamış içecek ambalajları makineye bırakıldı.

İade işleminin tamamlanmasının ardından ambalaj sayısı kadar belirlenen miktar, kullanıcının hesabına geçti.

Daha sonra bir görevli makineyi açarak ayrı ayrı gruplanan plastik, cam ve alüminyum atıkları yetkilendirilmiş operatörün aracına yükledi.

Kısa bir yolculuğun ardından torbalar, Depolama ve Sayım Merkezi'ndeki yetkili personele teslim edildi.

DOA makinesinden teslim alınan atıklar merkezde preslenip balyalandı.

Öte yandan, otel, kafe ve restoranlardan toplanan atıklar operatörler tarafından alınıp, Depolama ve Sayım Merkezi'nde doğrulama ve sayma işlemlerinin ardından presleme ve balyalama işlemi gerçekleştirildi.

İşlemi biten atıklar, yeniden hayat bulmak üzere geri dönüşüm fabrikalarına götürüldü.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı

Türkiye'den tarihi imza! Orta Doğu'da tüm güç dengeleri değişiyor
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

İffet'in Cemil'i yıllar sonra özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Av. Bedia Teymur'dan telif çıkışı: Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin

"Haberin konusu herkesin, özgün anlatım gazetecinin"
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş

Şok detaylar ortaya çıktı! Facia adeta göz göre gelmiş

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi