DMM'den Erdoğan'ın 'sermaye piyasaları' sözlerine ilişkin açıklama: Bağlamından koparıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye piyasalarına yatırım yapmanın riskli olduğu yönündeki iddialarının kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını belirtti. Açıklamada, konuşmanın finansal okuryazarlık ve yatırımcı koruması gibi konulara vurgu yaptığı ifade edildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir dedi' şeklindeki ifadeler, kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulmuştur" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir dedi' şeklindeki ifadeler, kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
