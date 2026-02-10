Haberler

DMM'den madeni 10 TL açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan 10 TL değerinde madeni para haberlerinin gerçek olmadığını bildirdi. Kamuoyunun bu yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
