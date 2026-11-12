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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporunda hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlenen şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerine ait panel sistemi üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarını kiraladıkları ve yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yönettikleri iddia edilen 24 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 73 milyon 39 bin 611 liralık işlem hareketliliği belirlendi.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin kullandığı bütün banka hesaplarına el konuldu.

Kaynak: AA
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