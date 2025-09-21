Diyarbakır Ticaret İl Müdürü'nden Ahilik Haftası Mesajı

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atik, mesajında, ahiliğin dürüstlüğü, kardeşliği, yardımlaşmayı ve paylaşmayı esas alan kutlu bir medeniyet mirası olduğunu belirtti.

Ahiliğin, yalnızca esnaf ve sanatkarların mesleki düzenini korumakla kalmadığını, toplumsal hayatta adaletin, güvenin ve dayanışmanın kök salmasını da sağladığını kaydeden Atik, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak, ahilik geleneğinden aldığımız ilhamla dürüst ticareti, kaliteli hizmeti, kardeşliği, paylaşmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, Diyarbakır'ın gönlü zengin esnaf ve sanatkarlarına bol, bereketli ve helal kazançlar diliyorum."