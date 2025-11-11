Haberler

Diyarbakır Servis Şoförleri Taleplerini Dile Getirdi

Diyarbakır Servis Şoförleri Taleplerini Dile Getirdi
Güncelleme:
Diyarbakır'da servis şoförleri, rayiç bedellerinin belirlenmesi ve korsan taşımacılığa karşı etkili denetimlerin yapılması için basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda bir araya gelen Diyarbakır Servisçiler Odası Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüttüklerini belirten servis şoförleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önüne geldi.

Burada servis şoförleri adına gazetecilere açıklama yapan Veli Bingöl, servis rayiç bedellerinin bir an önce belirlenmesini istediklerini söyledi.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Yıllardır emeğiyle, alın teriyle çalışan; vergisini ödeyen, sigortasını yapan servis esnafı bugün korsan taşımacılarla ve usulsüz belge sahipleriyle rekabet edemez hale gelmiştir. Bu noktada, Diyarbakır Emniyet Müdürümüze ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne korsan taşımacılıkla mücadeledeki kararlılık ve hassasiyetlerinden dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Diyarbakır servis esnafı olarak, rayiç ücretlerin ivedilikle belirlenmesini, korsan taşımacılığa karşı etkili denetimlerin yapılmasını, C türü belge dağıtımlarının incelenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
