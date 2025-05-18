Diyarbakır Eğitim Müdürü'nden 19 Mayıs Mesajı

Diyarbakır Eğitim Müdürü'nden 19 Mayıs Mesajı
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Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, bu önemli günün anlamını vurgulayarak, gençlerin geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlattı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçükali, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin milletin kaderini değiştiren, umutlarını yeniden yeşerten tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Küçükali, şunları kaydetti:

"106 yıl sonra bugün, bu kutlu günü aynı heyecan ve inançla anıyor, kutluyoruz. 19 Mayıs, sadece bir başlangıç değil, bir milletin iradesini, özgürlük aşkını ve bağımsız yaşama kararlılığını simgeler. Bu özel günün gençliğe emanet edilmesi, geleceğin Türkiye'sini inşa etme sorumluluğunun da gençlerin omuzlarında olduğunun en güçlü göstergesidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda eğitimden bilime, kültürden teknolojiye her alanda donanımlı, üretken ve erdemli bireyler yetiştirme çabamız devam etmektedir. Eğitimde Türkiye Yüzyılı, sadece bir vizyon değil, milletimizin güçlü geleceğini inşa etme iddiasının adıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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