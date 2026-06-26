Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 24 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis oynatanların tespitine yönelik çalışma düzenlendi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda yasa dışı bahis ve sanal kumar amacıyla kullanılan 8 farklı site üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık eden ve elde edilen suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrilerek yurt dışına çıkarılmasını sağlayan 24 kişiyi tespit etti.

Ekipler, belirledikleri şüphelilerin yakalanmalarına yönelik düzendekileri eş zamanlı operasyonlarda 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacimlerinin 6 milyar 942 milyon 515 bin130 lira olduğu tespit edildi.

Kaynak: ANKA